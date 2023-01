DC Comics sigue adelante con sus proyectos cinematográficos pese a que poco a poco va perdiendo a importantes actores como Henry Cavill. Iniciará la temporada de estrenos el 16 de marzo con “¡Shazam! La furia de los dioses”, la segunda parte de la historia de Billy Batson.

En la primera cinta, vimos que Billy obtuvo los poderes del mago Shazam y se dedicó a utilizarlos para su beneficio. Al final, entendió que debe usarlos con responsabilidad y se los dio también a sus hermanos.

Justamente, este grupo de jóvenes serán los protagonistas de la nueva película, “¡Shazam! La furia de los dioses”. En esta ocasión, llegarán dioses a la Tierra para tomar control de los poderes de los superhéroes.

Nuevo tráiler de “¡Shazam! La furia de los dioses”

Este nuevo avance inicia con la revelación que los dioses están en guerra con la Tierra y desean destruirlo todo. Se trata de un grupo de villanas llamadas Las Hijas de Atlas, quienes argumentan que estos jóvenes robaron el poder de su padre.

Será esta la oportunidad para que Billy Batson demuestre por qué fue elegido por el mago para que sea su guerrero. No solo deberá enfrentar a las diosas, sino que también aparecerán impresionantes criaturas fantásticas.

Por lo pronto, no se sabe si veremos en esta cinta a Dwayne Johnson, quien ya se sumó al universo cinematográfico de DC en la película Black Adam. También podríamos ver cameos de otros actores de la Liga de Justicia.

Descripción oficial de “¡Shazam! La furia de los dioses”

De New Line Cinema llega “¡Shazam! La furia de los Dioses”, que continúa la historia del adolescente Billy Batson quien, al mencionar la palabra mágica “¡SHAZAM!”, se transforma en su alter ego adulto de superhéroe, Shazam. “¡Shazam! La furia de los Dioses” es protagonizada por miembros del elenco que regresan como Zachary Levi (“Thor: Ragnarok”) como Shazam; Asher Angel (“Andi Mack”) como Billy Batson; Jack Dylan Grazer (“It Chapter Two”) como Freddy Freeman; Adam Brody (“Promising Young Woman”) como Superhéroe Freddy; Ross Butler (“Raya and the Last Dragon”) como Superhéroe Eugene; Meagan Good (“Day Shift”) como Superhéroe Darla; D.J. Cotrona (“G.I. Joe: Retaliation”) como Superhéroe Pedro; Grace Caroline Currey (“Annabelle: Creation”) como Mary Bromfield / Superhéroe Mary; Faithe Herman (“This Is Us”) como Darla Dudley; Ian Chen (“A Dog’s Journey”) como Eugene Choi; Jovan Armand (“Second Chances”) como Pedro Pena; Marta Milans (“White Lines”) como Rosa Vasquez; Cooper Andrews (“The Walking Dead”) como Victor Vasquez; con Djimon Hounsou (“A Quiet Place Part II”) como Mago. Se unen al elenco Rachel Zegler (“West Side Story”), Lucy Liu (franquicia “Kung Fu Panda”) y Helen Mirren (“F9: The Fast Saga”).

