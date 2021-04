¿Qué sucedió con Disney Plus? Sony optó por publicar sus nuevas producciones en la plataforma roja y no en la del ratón. Se trata de un acuerdo exclusivo para que las cintas posteriores al 2022 de Sony se publiquen en Netflix.

Recordemos que todas las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel se han estrenado en Disney Plus, pero Sony tomó la decisión de llegar a un acuerno con Netflix para que sea una “ventana exclusiva”.

El medio Deadline reportó que el acuerdo parte desde el 2022 y que incluiría películas como “Morbius”, “Uncharted”, “Where the Crawdads Sing”, “Spider-Man: Into the Spider-Verse 2″ y “Bullet Train”.

Este nuevo acuerdo reemplazaría al contrato que Sony tenía con Starz desde 2005.

“Esto no solo nos permite traer su impresionante lista de queridas franquicias cinematográficas y nuevas propiedades intelectuales a Netflix en Estados Unidos, sino que también establece una nueva fuente de películas de estreno para los amantes de las películas de Netflix en todo el mundo”, explicó Scoot Stuber, jefe de la división de películas de Netflix.

Todavía no se sabe si la plataforma incluirá un sistema de estrenos de películas en simultaneo con los cines, como Disney Plus. Habrá que esperar hasta la llegada de las primeras películas de Sony luego de este acuerdo.

Captain Marvel 2 ya tendría fecha para el inicio de su rodaje

Con la salida de Capitán América y Iron Man del equipo de los Vengadores en “Avengers: Endgame”, el equipo de héroes tendrá que buscar a nuevos líderes. Allí es donde Falcon, Winter soldier y Capitana Marvel entran en acción. Recordemos que Thor también decidió alejarse de la Tierra y de su gente para emprender un viaje con los Guardianes de la Galaxia.

Brie Larson volverá a interpretar a Carol Danvers en la segunda cinta de Capitana Marvel. No obstante, será una de las películas tardías en la fase 4, ya que actualmente se está grabando “Thor: Love and Thunder” y se prepara el inicio de rodaje de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ y “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Según reporta el medio Production Weekly, el rodaje de “Capitana Marvel 2″ iniciaría el 31 de mayo en el Reino Unido, específicamente en los estudios de Pinewood. También se cree que se grabarán algunas escenas en Los Angeles y Nueva Jersey.

Megan McDonnell (“WandaVision”) sería la encargada del guion, mientras que Nia DaCosta es la elegida para la dirección de la película. Recordemos que esta producción partirá desde lo que se vio en las escenas post-créditos de “Avengers: Infinity War” y “WandaVision”.

En la serie de Wanda Maximoff se revela que la madre de Monica Rambeau sigue con vida y está en una misión secreta en el espacio junto a Nick Fury, posiblemente también junto a Carol Danvers.

