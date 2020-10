Muchos fans están a la espera de que Marvel y Sony confirmen la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield se unen al Universo Cinematográfico de los Vengadores con un cameo especial en Spider-Man 3.

Los rumores indican que se abordará el tema de los multiversos y podríamos ver a otros héroes arácnidos al mismo estilo de Spider-Man Into The Spider-Verse. Lamentablemente, los últimos reportes indican que los dos actores en cuestión todavía no han firmado contrato.

Pese a esto, Sony confirmó que antes de que acabe el 2020 compartirá material de Spider-Man 3. Durante el ExpoCine 2020, la empresa compartió material de Monster Hunter, Connected, Ghostbusters: Afterlife, Hotel Transylvania 4 y otras producciones.

Edward Rose reporta en el medio murphysmultiverse.com que Camila Pacheco, Directora Ejecutiva de Marketing de Sony Entertainment en Brasil, le comentó a los medio de prensa que la producción de Spider-Man 3 ya ha comenzado y en diciembre del 2020 llegará un primer material.

Recordemos que esta película se estrenará el 16 de diciembre del 2021, pero la fecha podría cambiar en caso se complique el rodaje por el coronavirus. Morbius y Venom también se estrenarán en el 2021 pero en la primera mitad de ese año.