Nuevas imágenes del rodaje de Spider-Man: No Way Home confirma que un personaje de Spider-Man: Homecoming estará de regreso. Se trata del entrenador Andre Wilson, uno de los personajes secundario más entrañables de la trama del Hombre Araña dentro de las películas de Marvel.

Las imágenes muestran a los estudiantes del Midtown High School jugando básquet en el gimnasio. Los fans identificaron a los actores Jacon Batalon y Zendaya en algunas de las fotos, así como al entrenador Wilson con su uniforme azul.

Las imágenes han llamado la atención, además, porque Spider-Man: No Way Home parecía ser una película en la que Peter Parker (Tom Holland) está huyendo después de que se revelara su identidad. Aún así, las cosas parecen muy normales en la escuela de Peter aunque no se sepa con certeza qué está sucediendo.

Spider-Man 3: No Way Home Set Photos Show Zendaya & Cast Playing Basketball pic.twitter.com/UOc1ralBvP — Marvel Love (@the_owl_house10) March 21, 2021

El CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló Spider-Man: No Way Home está conectado con Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Es surrealista para mí que estemos hablando de Spider-Man 3. Trabajé en una película llamada Spider-Man 3 hace muchos años dirigida por el señor Sam Raimi. Así que esto claramente, la forma abreviada de llamarlo Spider-Man 3 ahora, está bien. Lo llamamos Homecoming 3”, señaló el ejecutivo.

El estreno de Spider-Man: No Way Home está programado para el 17 de diciembre.

Calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.