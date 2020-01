En el 2019, Tom Holland participó en Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home. Esta última cinta parecía ser el final de la saga del Hombre Araña del UCM debido a que Sony y Marvel no llegaban a buenos términos.

Luego de largas discusiones, se decidió que habrá una tercera cinta para completar la trama del nuevo Peter Parker. Por supuesto, todavía no se conoce la sinopsis oficial ni la fecha de estreno. Recordemos que no está dentro de la Fase 4 del UCM, por lo pronto.

Según reporta el medio ComicBook, Spider-Man 3 comenzaría su producción en julio del siguiente año (2021). Al parecer, las locaciones elegidas para rodar la cinta son: Atlanta, Nueva York, Los Ángeles e Islandia.

Es normal que en los Estados Unidos se concentren la mayor parte de las escenas, pero poco a poco Disney comienza a agarrarle gusto a Islandia. Thor: The Dark World y Star Wars: The Force Awakens fueron rodados allí.

Jon Watts retomará la dirección de la tercera película de Spider-Man y se espera que la trama se centre en los Seis Siniestros. Un grupo de ex convictos que buscan venganza.