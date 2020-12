Sony ha eliminado un video en el que promocionaba a los tres actores Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland posiblemente juntos en la tercera película de Spider-Man del UCM de los Vengadores.

¿Crees que fue una filtración no intencionada? Los fans se han comenzado a preguntar si Sony realmente deseaba anunciar la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man 3; no obstante, podría haber sucedido el mismo caso de Jamie Foxx.

Recordemos que este último actor compartió en sus redes sociales el mensaje de que sí será parte de la tercera entrega del Hombre Araña en su ex papel de Electro. “Pero esta vez no seré azul”, explicaba en Instagram. No obstante, pasaron solo unos minutos para que eliminara esta publicación.

Pues ahora Sony parece haber metido la pata. La división de Latinoamérica compartió un video en donde explicaba que “todo es posible” en Spider-Man 3 y que los fans no deben elegir entre cuál de los tres es mejor, sino que es posible que aparezcan todos juntos gracias al multiverso.

“¿Puedes confirmar si se llama ‘Spider-Man 3’ porque hay tres Spider-Man?”, le preguntó Kimmel a Zendaya en una pasada entrevista. “No puedo confirmarlo o negarlo esta noche”, respondió la actriz que ya está grabando la cinta en Atlanta.

¿Cuál crees que será la trama de esta cinta? Por lo pronto, parece que Sony desea contar a gritos los secretos del rodaje pero Marvel todavía se mantiene en silencio.