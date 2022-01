Los fans de Spider-Man recibieron todo lo que pedían. Sony y Marvel no solo llamaron a los actores Alfred Molina, Jamie Foxx, y Willem Dafoe para que vuelvan a interpretar sus papeles de villanos, sino que también vimos a Tobey Maguire y Andrew Garfield una vez más en la pantalla grande.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del Universo Cinematográfico de Marvel, pero todavía podríamos ver mucho más del héroe arácnido. Mientras que Tom Holland admite que se tomará un tiempo del proyecto Spider-Man, no se descarta que vuelve Andrew Garfield como el Hombre Araña de otros multiverso.

En caso de que haya una cuarta entrega con Holland, ¿quién te gustaría que sea el villano? Vincent D’Onofrio, actor que interpreta a Kingpin en las series de Marvel, lo tiene bastante claro: desea ver a su personaje en la pantalla grande.

“Punisher, Daredevil y Spider-Man son aquellos a los que mi personaje está vinculado en los cómics”, comentó D’Onofrio en una reciente entrevista en el programa de Sarah O’Connell.

“Solo puedo decir que espero poder seguir interpretando a Wilson Fisk porque estoy muy metido en este personaje. De toda mi carrera, probablemente pueda decir que son quizás tres o cuatro que me encantaría repetir porque de alguna manera siento como si no hubiera exploración. Wilson Fisk es uno de ellos. Es un ser humano muy particular y creo que tiene muchos usos en el UCM”, añadió sobre un posible proyecto de Spider-Man 4.

