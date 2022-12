¡Salea lo grande! Sony Pictures acaba de lanzar un nuevo tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse, la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse estrenada en 2018.

Spider-Man: Across the Spider-Verse promete una cinta con mayor caos multiversal, porque será Miles Morales quien salga de su realidad para apoyar a sus compañeros de la primera película. Aún hay muchas preguntas sobre el antagonista principal, cuál es su propósito y por qué odia tanto a los Spider-Man de los multiversos, pero ya eso lo sabremos en la pantalla grande.

Spider-Man: Across the Spider-Verse es dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson y escrita por Phil Lord y Christopher Miller, y David Callaham. Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Daniel Kaluuya, Issa Rae y muchos otros han prestado su voz para esta alocada aventura. El estreno está programado para junio de 2023.

MARVEL | Los dioses en Marvel

Los dioses están apareciendo a poco en el Universo Cinematográfico de Marvel. La Fase 4 concluyó con el estreno de Black Panther: Wakanda Forever y la aparición de Namor (Tenoch Huerta) como el dios mesoamericano Kukulkan. No obstante, hay varias detalles en su historia que no cuadra sobre qué es ser un dios en un mundo lleno de mutantes y superhéroes.

Además de Black Panther 2, otras producciones de Marvel que han hecho referencia a los dioses son Thor: Love and Thunder y la serie Moon Knight. Ninguna explica cuál es el origen de estos fantástico de estos seres, pero en Wakanda Forever hay un origen polémico: Namor es en realidad un mutante que nació luego de que su madre tomara una variante de la planta de corazón de Wakanda. Esto nos lleva a una pregunta básica: ¿qué hace que alguien sea un dios en el UCM?

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.