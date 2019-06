Spider-Man: Far From Home revela un nuevo spot televisivo: "En todas partes que voy veo su cara" [VIDEO]

Spider-Man: Far From Home llega a los cines en tan solo un par de semanas, lo que da por finalizada la fase 3 del MCU. Esto puede parecer un limpiador del paladar, dando a todos algo para sonreír y reírse luego de haber seguido la muerte desgarradora de Tony Stark enAvengers : Endgame. Sin embargo, Far From Home no va a dejar a nadie descompuesto todavía.



El viernes, Sony y Marvel lanzaron un par de nuevos spots de televisión sobre Spider -Man: Far From Home , que se enfocan en gran medida en la relación de Peter con el fallecido Tony Stark. En el primer lugar, Peter le dice a Happy Hogan: "A donde quiera que vaya, veo su cara".



Todos los teasers lanzados hasta ahora han configurado a Iron Man para que tenga un gran impacto en Spider-Man: Far From Home . Está claro que Peter no está de ninguna manera recuperado por la muerte de su mentor. También es fácil ver que el mundo entero sigue llorando la pérdida del famoso vengador. Todo esto hace que Peter intente tomar el lugar de Iron Man como un héroe.



Es su memoria la que alimenta las acciones de Peter Parker para la mayor parte de la cinta, como lo expliico el productoor Eric Carrol durante la visita al set.



“Se siente mucho su presencia. Y Peter obviamente hace referencia a que este es el traje que Tony le dio ”, dijo Carroll. "Tony y Happy lo ayudan de muchas maneras a lo largo de esta película; está muy presente, simplemente no está en la película".