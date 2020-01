Marvel Cómics ha comenzado una nueva serie de cómics llamados “The End”, que consisten en historietas de un solo capítulo que exploran el final de la historia de varios números de superhéroes. Hace poco le tocó el turno a Miles Morales, uno de los últimos Spider-Man que murió ya de una edad avanzada salvando a su ciudad de una terrible amenaza.

Como se sabe, el mundo de los cómics es complejo ya que, a menos que los guionistas y escritores así lo decidan, los protagonistas de las historietas tienen una vida infinita, continuado viviendo sus aventuras sin detenerse por el paso del tiempo y reinventándose cada cierto tiempo para extender cada vez más sus historias.

Por ello, la creación de esta serie de Marvel propone un final digno para sus héroes más recordados, cerrando de una vez por todas su ciclo pero sin interferir en las otras historias que la editorial trabaja con esos mismos personajes en sus historietas individuales.

Miles Morales es el sucesor de Peter Parker como Spiderman en el Mundo Ultimate (Foto: Marvel Comics)

En el caso de Miles Morales por ejemplo, dentro del Universo de Marvel él sigue siendo una de las adiciones más recientes de los nuevos héroes. Hace poco nació Billie Morales, su pequeña hermana, además de tener un rol mayor en la nueva “Champion Series”, por lo que ver su muerte ahora es algo muy traumático para sus fans.

Luego de proteger a la ciudad de Brooklyn por muchos años, además de ser su alcalde, Miles da en una última batalla todo lo que le queda para proteger los últimos vestigios de la humanidad. Él ahora es un hombre viejo que habita en un mundo donde la población ha sido diezmada por una serie de super gérmenes, pero no solo eso.

Miles Morales también tiene que proteger su ciudad de un grupo llamado One America Army, una asociación corrupta liderados por la imitación del Capitán América, Captain Last. En su primer encuentro, Miles y sus tropas pueden repeler a Last y su armada, alejándolos de Brooklyn y el largo domo que protege a la humanidad de las amenazas, bacterias incluidas.

Miles Morales Spider-Man: The End (Foto: Marvel Comics)

Sin embargo, Captain Last regresa con un serum dentro de su cuerpo para unirse a las bacterias. Con este nuevo poder logra entrar en el domo y el One America Army comienza a infiltrarse para destruir todo lo que Miles siempre ha protegido. Es aquí donde se da cuenta que tiene que hacer algo mucho más grande para derrotar a Captain Last.

En medio de la pelea él logra darle una descarga masiva de bio-electricidad a Captain Last, dejándolo fuera de combate de una vez y para siempre. La gente de Brooklyn logra repeler al grupo corrupto, pero más pronto que tarde se dan cuenta que ese fue el último movimiento de Spider-Man, quien yace en el suelo inerte.

Miles Morales se sacrifica para detener a Captain Last (Foto: Marvel Comics)

Su heroica acción para salvar a su pueblo le terminó costando su propia vida y la gente de Brooklyn comienza una nueva etapa de vida en su honor. Lo interesante del cómic de Saladin Ahmed es que, a pesar de alcanzar la edad avanzada, sigue siendo el mismo Miles de siempre. Él ahora porta el trabajo de alcalde con responsabilidad, pero sigue teniendo esa chispa de positividad que lo caracteriza.

De la misma manera, el artista Damion Scott logra crear un contraste entre el mundo oscuro donde ahora vive y la luz que él y su gente construyeron en el mismo Brooklyn. Para los fans, como ya se mencionó anteriormente, es extraño ver a un héroe tan joven en una edad así de avanzada, pero logra dar un cierre ideal a la historia de este Spider-Man con una muerte honorable y heroica.

Por ahora solo queda seguir el camino de Miles Morales en el Universo Ultimate de Marvel. Él actualmente es un joven Spider-Man que tiene al original Peter Parker como su mentor, aunque él principalmente hace misiones junto a los nuevos héroes Kamala Khan y Amadeus Cho.