Spider-Man y Neon Genesis Evangelion tienen esta conexión en los cómics

Suena increíble, pero es cierto. Los universos de Spider-Man y Neon Genesis Evangelion tienen una conexión bastante sutil que solo los aficionados de Marvel pueden detectar en una de las viñetas de Edge of the Spider-Verse.



Primero hagamos algo de memoria. Edge of the Spider-Verse es un cómic tan popular que de allí se extrajo a Peni Parker para la cinta animada Spider-Man: Into the Spider-Verse. A diferencia de Miles Morales y Peter Parker, Peni utiliza un traje mecánico algo parecido a los Eva de Neon Genesis Evangelion. ¡Pero eso no es todo el parecido!



Jake Wyatt, uno de los creadores de Edge of the Spider-Verse, reveló que incluyó a los personajes principales de Neon Genesis Evangelion (Shinji, Azuka, Rei y Kaworu) como

compañeros de clase de Peni Parker.



i'm v glad i got away with this and also amused that gerard will be blamed for it until the end of time https://t.co/YplexKGHQn — Jake is Offline (@jakewyattriot) 28 de junio de 2019

Queda claro que Peni Parker no vive en el mismo universo que Evangelion, pero hay una conexión emocional y hasta creativa de los encargados de Spider-Man con este anime de culto.



¿Quieren saber otra coincidencia? Neon Genesis Evangelion y Spider-Man: Into the Spider-Verse están disponibles en el catálogo de Netflix en Estados Unidos.