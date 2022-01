Spider-Man: No Way Home sorprendió a la comunidad de Marvel por mostrar a los personajes de las sagas anteriores. Muchos se emocionaron en el cine y otros, incluso actores de Hollywood, se sorprendieron aún más al darse cuenta que Marvel supo hacer su trabajo ocultando toda la información posible.

ALERTA DE SPOILER

El actor Andrew Garfield, quien hizo de Peter Parker en The Amazing Spider-Man, admitió que mintió a su colega Emma Stone sobre su papel en Spider-Man: No Way Home. Lo que es mejor es que contó cuál fue la reacción de la estrella, quien acompañó a Garfield en la cinta de Spidey como Gwen Stacy.

Aunque las películas de The Amazing Spider-Man de Marc Webb recibieron críticas divididas en gran medida tanto de la crítica como del público, tanto Garfield como Stone recibieron elogios de la crítica por sus actuaciones en sus respectivos papeles, principalmente por su química y el humor.

En el podcast Happy Sad Confused, Andrew Garfield admitió que engañó a Emma Stone sobre su papel en Spider-Man: No Way Home. El actor recordó que Stone le enviaba mensajes de texto con frecuencia para preguntarle si estaba en la película, a lo que él siempre se negaba. Stone finalmente supo la verdad cuando acudió al cine para ver la cinta.

“Emma siguió enviándome mensajes de texto y me dijo: ‘¿Estás en esta nueva película de Spider-Man?’ y yo estaba como, ‘No sé de qué estás hablando’. [Risas] Ella estaba como, ‘Cállate, solo dime’. Yo estaba como, ‘Honestamente, no lo sé’, ni siquiera podía decirle, era gracioso. Y luego ella lo vio y dijo: ‘Eres un idiota’. [Risas] No quería decírselo a nadie, me lo tomé muy en serio, no se lo dije a nadie”.

Los esfuerzos de Garfield por mantener en secreto su papel de Spider-Man: No Way Home dieron sus frutos, a pesar de las filtraciones. Aún así, la cinta tuvo un éxito en taquilla al cierre de 2021.

