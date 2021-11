No cabe duda que “Spider-Man: No Way Home” es una de las cintas más esperadas por los fans del UCM. Se trata de un proyecto ambicioso en donde Sony ha contactado con actores de las pasadas cintas del Hombre Araña, como Alfred Molina o Willem Dafoe.

Tan solo el primer tráiler ya causó tremenda impresión al revelar que regresaba Doctor Octopus y que regresarían otros villanos. Esto es posible gracias a un error cometido por Doctor Strange al realizar un hechizo.

Pues en el segundo tráiler ya se logra escuchar a Dafoe en su papel del Duende Verde e inclusive se ve que seguirá utilizando el mismo traje que la primera cinta con Tobey Maguire.

¿Cómo podrá Peter Parker (Tom Holland) vencer a todos estos villanos? Las teorías apuntan a que veremos una vez más en acción a los pasados Spider-Man (Andrew Garfield y Maguire).

No obstante, todavía no se ha confirmado estas teorías. Así que los fans han buscados respuestas en el segundo tráiler. Todo parece indicar que Parker utilizará nuevos trajes especiales para hacerle frente a cada uno de los villanos.

En el avance, se logra ver un traje que puede invocar la mágica de Doctor Strange. Así es como se verá en el cine.

“Spider-Man: No Way Home”: así se ve el nuevo traje mágico del Hombre Araña. (Foto: captura)

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

