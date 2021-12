Spider-Man: No Way Home emocionó a millones en todo el mundo. Los seguidores de Marvel están más que satisfechos por las apariciones de los villanos de sagas anteriores. Todo bien con el hype que la Casa de las Ideas bien sabe cosechar antes de sus estrenos; sin embargo, hay detalles en el desarrollo del guión que no cuadran si analizamos la película dentro de lo establecido en el UCM.

ALERTA DE SPOILER

Hay un momento en el que Spider-Man logra encerrar a Doctor Strange en la realidad espejo, no sin antes robarle el anillo que el Hechicero Supremo utiliza para crear portales. Con Strange fuera de la fórmula, Peter Parker entrega el anillo a su amigo Ned Leeds y se dedica a “curar” a los villanos para que no mueran en el regreso a sus respectivos universos.

Más adelante, cuando la situación se sale de control por culpa de Duende Verde, Peter Parker desaparece tras la muerte de la tía May y sus amigos no saben qué hacer. MJ baraja la idea de activar el artefacto místico para que todos los villanos regresen a su universo de origen, mientras Ned Leeds descubre que puede abrir portales con el anillo del Hechicero Supremo. Es así como Leeds logra crear dos portales a universos distintos para la aparición de los otros Peter Parker, es decir, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El problema con la escena es que Leeds nunca tuvo una preparación como hechicero y aún así pudo crear portales interdimensionales a los pocos intentos. Doctor Strange tardó toda una película para dominar los portales y Leeds logra hacerlo en solo minutos e incluso dar con seres de otro universo, algo que nunca hemos visto hacer a Strange en el UCM.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Detalles sin sentido

El mismo Leeds explica al inicio de la película que él siente cierto poder para la magia cuando le cuenta a Strange cierto cosquilleo en las manos. Strange no le presta atención, por lo que una explicación sería ese pequeño detalle. Aún si el destino jugara a favor de Leeds para crear portales por cierta predisposición a la magia, nada explica cómo pudo crear un portal a un universo distinto, más aún si es que él estaba buscando a Peter Parker de su propio universo y no a los otros del multiverso.

Entendemos que es una película para no tomarse las cosas en serio, pero Spider-Man: No Way Home se ha tomado muchas licencias creativas para el desarrollo de su trama. Quedará por ver si es que Leeds tendrá cierto protagonismo como hechicero o simplemente se convierte en un civil más.

