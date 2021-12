“Spider-Man: No Way Home” está por hacer historia en el cine con estas cifras

Spider-Man: No Way Home sigue haciendo dinero... y por mucho. El primer fin de semana de cualquier estreno de Marvel es clave para analizar la tendencia y si es que batirá record de taquilla. De momento, podemos decir que No Way Home está haciendo historia en la industria cinematográfica.

El portal Deadline informó que Spider-Man: No Way Home se convirtió en el tercer estreno más exitoso de la historia de Sony Picture con 587.2 millones de dólares. A esto se suma que es el sexto mejor estreno en lo que va de 2021, y la sexta película en toda la historia en cruzar la frontera del medio millón de dólares de taquilla en su lanzamiento. Lo sorprendente de todo esto es que la cinta sigue pendiente en la cartelera china.

En Estados Unidos, la tercera película de Tom Holland ha hecho 253 millones de dólares, superando Star Wars: The Force Awakens que tuvo un arranque de 247.9 millones de dólares. No Way Home está solo a dos millones de quitarle el segundo puesto a Avengers: Infinity War, que hizo 257,7 millones de dólares.

Spider-Man: No Way Home cuenta con la participación de Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori y Marisa Tomei.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Principales críticas

Después del estreno, Spider-Man: No Way Home ha recibido críticas en su mayoría positivas. Veamos cuáles son las que ha registrado el portal Rotten Tomatoes para esta oportunidad.

“Un jugueteo rápido, suelto y divertido a través de los grandes éxitos de Spidey”, señala Katie Walsh de Tribune.

“La última y laboriosa película en la repetición ganadora de Tom Holland se trata de personajes a través de la magia del multiverso de iteraciones anteriores de la franquicia para ofrecer éxitos fugaces de dopamina”, escribió Radheyan Simonpillai de NOW Toronto.

“Si bien la acción finalmente se vuelve tan turbia como en cualquier epopeya de los Vengadores, el aire presumido y despersonalizado que a menudo estropea esas glorificadas fiestas cinematográficas de fraternidad está notablemente ausente”, señaló Justin Chang de Los Angeles Times.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.