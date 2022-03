Al final de Spider-Man: No Way Home, la audiencia fue testigo por primera vez del nuevo traje de Peter Parker (Tom Holland) hecho en casa, marcando así el cierre de una trilogía. Debido al hechizo del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), nadie recordaba a Peter al final de No Way Home. Sin amigos ni familiares, Peter tuvo que independizarse y comenzar de nuevo como Spider-Man, incluyendo un nuevo traje.

Una forma en que Spider-Man: No Way Home marcó el comienzo de una nueva era para el Hombre Araña en el UCM fue a través de un nuevo traje. Durante la escena final de No Way Home, Peter se puso su traje nuevo y salió por la ventana de su apartamento. Una máquina de coser y tela de repuesto se veían en la mesa detrás de él, lo que significa que había cosido su propio traje por primera vez desde el original en Capitán América: Civil War.

No está claro por qué Peter necesitaba crear un nuevo traje en Spider-Man: No Way Home. A lo largo del UCM, Peter había estado recolectando múltiples trajes construidos con la tecnología de Tony Stark, por lo que ya tiene muchos listos en el inventario. Sin embargo, debido al hechizo del Doctor Strange y al desarrollo personal de Peter, este nuevo traje era completamente necesario.

El hechizo no solo borró todos los recuerdos de Peter, sino que también pudo haber borrado todos los registros de él. Debido a esto, es posible que la tecnología Stark ya no funcione para Peter Parker. Al igual que el traje de Iron Man, los trajes de Spider-Man probablemente usan tecnología de reconocimiento facial. Después del hechizo de Doctor Strange, es probable que Peter no sea reconocido por la tecnología de Stark Spider-Man. Al no poder usar ninguno de sus trajes anteriores, Peter tuvo que crear el suyo propio.

Además, la creación de un nuevo traje marcó el final del primer arco del personaje en el UCM. En Spider-Man: Homecoming, Tony Stark le dijo a Peter: “Si no eres nada sin este traje, entonces no deberías tenerlo”. Desde entonces, Peter había estado trabajando para demostrar que era digno de ser Spider-Man y usar los trajes que Tony le dio. Sin embargo, Peter siempre pudo confiar en Tony, su tecnología y otros adultos. Sin embargo, después de No Way Home, Peter no tenía aliados ni tecnología. Peter había aprendido que era un héroe incluso sin un traje especial de Stark, por lo que pudo seguir siendo Spider-Man por su cuenta con su propio traje.

