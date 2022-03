Una de las escenas más divertidas de Spider-Man: No Way Home fue el diálogo de los tres Peter Parker en la Estatua de la Libertad en Nueva York. En cierto momento, el Peter de Tom Holland revela que forma parte de los Avengers, algo que los demás Peter (Andrew Garfield y Tobey Maguire) saludan pero sin entender qué son los Vengadores. Ese pequeño detalle hizo que la comunidad sospeche sobre si los otros Spider-Man son los únicos héroes en su universo o tienen algo parecido a los Avengers.

La trilogía de películas de Sam Raimi solo muestra a Spider-Man y hace referencia a Doctor Strange, pero los videojuegos confirman la existencia del Capitán América, The Punisher y Mr. Fantastic. Las novelas de la continuidad de Raimi confirman aún más la existencia de Daredevil, The Hulk, Ant-Man y Namor the Sub-Mariner.

En el caso de The Amazing Spider-Man, los videojuegos y los cómics de precuela generalmente hacen referencia a los villanos y personajes secundarios del Hombre Araña, pero también confirman que el Capitán América y Iron Man son parte de la continuidad.

Dado que los materiales derivados de Raimi y The Amazing Spider-Man son canon para sus respectivas franquicias, es posible que aún tengan el famoso equipo de superhéroes, pero aún no se ha formado o usa un título diferente.

Para el universo de Raimi, los Vengadores podrían ser más clandestinos, ya que simplemente se los conoce como un equipo de ataque para una entidad como SHIELD. Para The Amazing Spider-Man, que está inspirado en Ultimate Marvel del universo alternativo, el equipo podría ser similar a su contraparte del UCM pero llamado “Ultimates” en lugar de Avengers.

Ya sea que sus versiones de Avengers usen nombres diferentes o aún no se hayan establecido, las continuidades de Raimi y The Amazing Spider-Man tienen muchos más héroes que Spider-Man. Después de todo, los primeros Peter Parker no están tan solos como parecen.

