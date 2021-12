Spider-Man: No Way Home ha cumplido con el hype de la comunidad de Marvel; sin embargo, dejando a las emociones de un lado, hay varios detalles que no calzan en lo que se ha trabajado en el Universo Cinematográfico de Marvel. Los seres de otras realidades y su funcionamiento hace que los más observadores no puedan explicar tanto caos sin consecuencias en la lógica del UCM.

ALERTA DE SPOILER

A la mitad de Spider-Man: No Way Home, Peter Parker no sigue los planes de Doctor Strange y decide “curar” a los villanos de las realidades alternas (Electro, Duende Verde, Sandman y Doctor Octopus) para que así tengan una segunda oportunidad, ya que están condenados a morir en sus realidades originales. Casi al final vemos que Peter Parker logra su cometido e incluso recibe la venia de Doctor Strange, el Hechicero Supremo y guardián de la estalibilidad universal.

El problema es que Strange bajo ningún término debió darle la razón a Peter Parker, porque prácticamente es un atentado contra lo establecido en Avengers: Endgame y la Sagrada Línea del Tiempo en Loki.

Cambiar a una persona para evitar su muerte y regresarla a su línea temporal es un evento nexus capaz de alterar el curso de la realidad, algo tan peligroso como el robo de la Gemas del Infinito. La diferencia es que las gemas son objetos inanimados, por lo que son constantes en el tiempo: puedes sacarlas de una realidad y regresarlas sin problemas, porque son inmutables. En el caso de las personas, Peter Parker está devolviendo seres con una psique opuesta al curso de su destino. Prácticamente es hacer que no muera la gente cuando el destino lo planeó así.

Marvel también ha hecho varios otros cambios sobre cómo funciona el tiempo y la realidad para explicar las apariciones de más variantes en No Way Home. El podcast más reciente de nuestro programa Dale Play detalla cuáles son todos esos agujeros que la Casa de las Ideas tendrá que resolver en sus próximas películas.

