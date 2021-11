“Spider-Man: No Way Home” será la última película con Tom Holland como Peter Parker. El actor anunció hace varios meses atrás que se tomaría un descanso en el UCM y posiblemente sería su última participación. Recordemos que ya cuenta con otras dos cintas como el personaje de los cómics y Marvel no suele extender más las historias en solitario.

Como es de esperarse, el estreno del segundo tráiler oficial de la cinta vía YouTube ha llegado junto a mensajes de los actores en un acto público. Holland aprovechó para contar cómo había sido el rodaje con otras estrellas de Hollywood como Willen Dafoe.

“Es una historia divertida cuando nos conocimos. En ese momento, todos los villanos de la película (...) caminaban por el set cubiertos con una túnica. Vinieron al set una semana antes de la grabación para ver cómo se llevaría a cabo. En un momento golpee a uno de estos tíos y dice ‘¡cuidado, tío!’. Y se quitó la capucha y cuando me asuste solo pude decir ‘¡oh mierda, el duende está aquí!’”, añadió.

Por otro lado, se refirió al futuro de Spider-Man en el cine. No descarta que Marvel y Sony introduzcan a Miles Morales. No obstante, esto podría suceder siempre y cuando Parker muera en esta tercera cinta.

“Tal vez sea hora de que siga adelante. Quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una película de Miles Morales. También tengo que tener en cuenta a Peter Parker, porque él es una parte importante de mi vida... [pero] si estoy interpretando a Spider-Man, después de los 30, hice algo mal”, comentó el actor.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.