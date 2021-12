No cabe duda que la cinta “Spider-Man: No Way Home” es una de las que más expectativa ha generado en los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Lo que esperan muchos es el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire a sus respectivos papeles del Hombre Araña para ayudar a Peter Parker (Tom Holland).

Por supuesto, las productoras han evitado por todos los medios de que se filtre contenido de la cinta. Inclusive el mismo actor, Holland, explicó en el estreno del segundo avance que cuando fue a grabar por primera vez, algunos actores (Willem Dafoe) estaban con túnicas que les cubrían el rosto.

Todo parece indicar que podrían llegar hasta el 17 de diciembre (fecha del estreno oficial en todo el mundo) sin mayores filtraciones. Pero deberán tomar una medida drástica para evitar que se compartan spoilers.

Según reportan varios medios invitados a la proyección anticipada, como CBR y BSL, los críticos, especialistas y periodistas solo tendrán acceso a 40 minutos del rodaje. Exactamente, la misma situación que con la cinta Amazing Spider-Man, allá por el 2010.

Por supuesto, esto ha causado que la comunidad vaya sacando conclusiones con respecto a qué es lo que veremos en los cines. Posiblemente, no se trate solo del regreso de varios villanos de la franquicia del arácnido, sino de otros superhéroes.

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

