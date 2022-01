Spider-Man: No Way Home es todo en éxito de taquilla. Los fanáticos de Marvel siguen comentando sobre el momento más épico y solo algunos tratan de entender lo desarrollado en la trama según todo lo expuesto en el UCM. Entre todos los datos recientemente analizados, hay uno que necesita una explicación oficial.

ALERTA DE SPOILER

Hay un momento crítico para Peter Parker (Tom Holland) en Spider-Man: No Way Home: la muerte de la tía May. Ella, al igual que los otros tíos Ben de los distintos universos de Spider-Man, dice la clásica frase “un gran poder conlleva una gran responsabilidad” antes de morir.

El detalle es sumamente interesante si tenemos en cuenta que los otros Spider-Man (Tobey Maguire y Andrew Garfield) también pasaron por la muerte de sus tíos y compartieron el aprendizaje de esta experiencia. Tomando en cuenta que la muerte y la frase es una constante en los universos de Spider-Man, podemos llegar a la conclusión -según la lógica de What If...?- que los puntos absolutos existen en el UCM.

En el episodio de What If...? dedicado a Doctor Strange, el Vigilante explica que un “punto absoluto” del tiempo es un evento que no puede ni debe ser alterado, sino que sí o sí debe ocurrir en el tiempo.

La muerte del tío Ben, por ejemplo, sucede en las sagas anteriores de Spider-Man; en el caso del Peter de Tom Holland, el tío Ben ya había muerto y nunca pudo enseñarle el valor de la responsabilidad. Es en este último punto en el que el “punto absoluto” de What If...? aparece para enseñarnos que el tío Ben no está obligado a morir para que Peter Parker evolucione en la Línea Sagrada del Tiempo, sino de quien le enseñe cuál es el valor de la responsabilidad. Es así como la tía May es quien acaba fallecido tras decir la frase “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Spider-Man: No Way Home, por lo tanto, tiene una muestra que sí existen los puntos absolutos en el UCM y que estos no dependen necesariamente de las personas para concretarse, sino de los eventos que alterarán el futuro. Marvel no se ha pronunciado al respecto, por lo que se trata de una confirmación muy particular según lo analizado en What If...? como pieza clave para el desarrollo de las futuras tramas.

