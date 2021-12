Por lo pronto, Marvel Studios y Sony Pictures Entertainment no han logrado superar la barrera de las tres películas de Spider-Man con un mismo actor. Pese a esto Tom Holland sí ha contado con cameos y papeles secundarios como Peter Parker en pasadas cintas del universo de los Vengadores.

Recordemos que acompañó a Tony Stark al planeta de Thanos y fue convertido en polvo en la cinta “Avengers: Infinity War”. En “Endgame” regresó para apoyar a los Vengadores y fue el encargado de proteger el guantelete del infinito por un momento.

El 17 de diciembre, se estrenará “Spider-Man: No Way Home”, la tercera cinta del actor en solitario. Como es de esperarse, mucho se ha especulado acerca de una siguiente trilogía; no obstante, el mismo actor desea tomarse un descanso del UCM.

En una reciente entrevista con el medio ComicBookMovie, Holland se refirió a su futuro como Spider-Man. “Creo que, para mí, como el tipo que interpreta a Spider-Man, por lo que se podría decir que lo conozco mejor, creo que lo importante es que necesita tomarse un descanso”, comentó.

“Tenemos que permitir que el público lo deje respirar y descifrar de manera tonal cómo vamos a traer de vuelta a este personaje, si lo traemos de vuelta. Sabes, creo que él apareciendo para un cameo frustraría el propósito... Si bien me encantaría estar en esa película [porque] amo a Jon y estaría muy emocionado de ver lo que hace con los Cuatro Fantásticos”, añadió.

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

