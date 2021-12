No hay un actor de Hollywood que haya logrado superar las tres películas con el papel del Spider-Man. No obstante, Tom Holland comenzó a aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel como personaje secundario.

Recordemos que la primera vez que se suma al equipo de los Vengadores fue en la cinta “Capitán América: Guerra Civil”. Posteriormente, se estrenarían sus producciones en solitario, las cuales estuvieron a cargo de Sony Pictures Entertainment, dueña de los derechos del personaje.

Pues todo parece indicar que la carrera de Tom Holland como el Hombre Araña se acaba el 17 de diciembre, fecha de estreno de “Spider-Man: No Way Home”. El mismo actor no está seguro si desea continuar con este papel.

En el pasado, tuvo duras críticas con respecto al personaje: “Si sigo interpretando a Spider-Man después de los 30, es que he hecho algo mal”. Pero en una entrevista con el medio Extra TV se ha rectificado.

“Este es un ejemplo perfecto de cómo todo lo que dices siempre se malinterpreta. No sé cuál será el futuro de Spider-Man, no sé si voy a formar parte de ello, pero Spider-Man siempre vivirá en mí. Sé que Amy [Pascal] y el estudio están por la labor de decidir cómo será la próxima fase de Spider-Man. Si resulta que sí es conmigo, entonces eso será emocionante. Pero si es hora de que me haga a un lado, lo haré con orgullo”, comentó el actor.

“A eso es a lo que me refería en aquella entrevista en la que dije que que habría hecho algo mal si sigo interpretando a Spider-Man cuando tenga 30 años. Lo dije porque le estaría quitando la oportunidad a alguien de que viniera y cambiara lo que significa ser el superhéroe. Spider-Man podría ser más diverso. Podría ser una mujer, podría ser cualquiera”, añadió.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.