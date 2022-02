Los seguidores de Marvel siguen entusiasmados con el reencuentro de los tres Hombre Araña en Spider-Man: No Way Home. Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield se han vuelto tendencia en redes sociales, tanto que los fans han creado memes y material humorístico que los mismos actores principales han compartido en sus cuentas oficiales.

Fue Holland quien compartió un divertido TikTok con imágenes filtradas de Spider-Man: No Way Home en su Instagram, que muestra el regreso de “Bully Maguire”, el infame personaje de Tobey Maguire en Spider-Man 3 de Sam Raimi.

El actor de Marvel compartió una publicación del usuario “bullymaguirestrikesagain” que presenta imágenes filtradas de Spider-Man: No Way Home. El material de archivo, que muestra a Holland, Maguire y Garfield en medio de una reunión durante la batalla final en la Estatua de la Libertad, ha sido editado de manera divertida para incluir a “Bully Maguire”. Mientras Holland explica quiénes son los Vengadores, el cabello y el traje de Maguire se vuelven negros antes de gritar.

Aunque Spider-Man 3 es ampliamente considerado como el más débil de la trilogía de Sam Raimi, la película sigue siendo popular incluso hoy en día debido a la gran cantidad de memes que ha producido.

Durante meses antes del lanzamiento de Spider-Man: No Way Home , Holland luchó contra las filtraciones sobre la película. Sin embargo, ahora que No Way Home está disponible, está claro que está listo para divertirse un poco e interactuar con los millones de fanáticos.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Más escenas de Daredevil

Los escritores de Spider-Man: No Way Home, Chris McKenna y Erik Sommers, fueron entrevistados por The Q&A with Jeff Goldsmith y brindaron detalles sobre las apariciones de Daredevil en la película. Lástima que tanta expectativa solo quedó en una corta escena, pero da cuenta de su potencial.

“Ese fue el desafío [centrarse en la historia de Peter Parker] con esta película al traer a todos estos otros personajes. Nos encantan estos personajes y te encantaría verlos hacer todo tipo de cosas. Pero la pregunta es, ¿para qué hay espacio? Podría ver cualquiera de estos. Los personajes que trajimos simplemente hacen una película completamente diferente por sí mismos o en alguna combinación diferente, pero tenemos que, en última instancia, servir a la historia de nuestro Peter Parker y nuestro Spider-Man”.

“No importa cuán tentador sea... Teníamos muchas ideas en la sala de ‘¿No sería genial si este tipo hace eso, y estos dos se encuentran y hacen eso...?’. Hay tantas escenas emocionantes ahora que estamos jugando en esta caja de arena, pero al final del día, había mucho que podíamos hacer, y no queríamos hacer cosas que distrajeran la atención de la historia de nuestro Peter y nuestro Spider-Man. Absolutamente, una vez que supimos que íbamos a tener a Matt Murdock, fue como ‘Él podría hacer esto, podría hacer eso, eso sería genial, ¿no sería genial?’... Pero en última instancia, siempre tuvimos que retroceder en muchas cosas para asegurarnos de mantener nuestro enfoque”.

