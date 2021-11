¿Un sueño hecho realidad? Mientras promocionaba el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home, el actor Tom Holland reveló cuál es su enfrentamiento de villanos favorito siendo el icónico lanzador de telarañas. A ver si es que logras adivinar entre Doctor Octopus, Mysterio, Electro, Sandman, Duende Verde... Son muchísimos, pero vale la pena intentar.

El segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home muestra que el caos multiversal será una realidad en la Fase 4. Doc Ock (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Green Goblin (Willem Dafoe), Sandman y Lizard aparecerán en la pantalla grande, por lo que las historietas de Marvel están cobrando forma en la trama.

Durante el reciente evento de fanáticos de No Way Home en Los Ángeles, Holland reveló que su villano favorito al que enfrentarse como Spider-Man era Doc Ock de Alfred Molina. Precisó que el entusiasmo de Molina por los “avances tecnológicos que ha hecho el cine” fue contagioso para Holland como actor. Además, ver a Molina actuar sin las restricciones de las extremidades físicas mecánicas “fue realmente gratificante”.

“Creo que mi favorito tiene que ser Alfred Molina. Trabajar con él en esta película fue muy divertido, porque estaba tan impresionado con los avances tecnológicos que ha hecho el cine. En el pasado... los brazos que solía tener eran títeres de cuatro personas diferentes y hoy en día, obviamente, ya no hacemos eso porque lleva mucho tiempo, así que todo se hace con CGI. Y verlo ser muy libre como Doc Ock fue realmente gratificante porque, en el pasado, si quería ir aquí, tendría que decirle a cuatro personas diferentes: ‘Chicos, voy a pasar por aquí, y luego me sigues, y luego consigues que esto haga eso’. Entonces, verlo tener la libertad de devolverle la vida a Doc Ock de una nueva manera fue increíble, pero también, Fred es una de las mejores personas con las que he trabajado”, señaló.

Antes de señalar a Molina, Holland deja en claro que “son todos mis amigos”, en referencia a sus ahora numerosos coprotagonistas villanos. A pesar de su edad, el joven actor ya ha tenido el privilegio de trabajar con algunos de los mejores actores de la industria, incluidas leyendas de Hollywood como Michael Keaton.

