Tras el estreno de “Spider-Man: No Way Home” en cines, los fans comenzaron a compartir por redes sociales los videos de las pasadas entrevistas a los actores. Tobey Maguire, por ejemplo, mintió en todas sus declaraciones, alegando de que no sabía absolutamente nada con respecto al rodaje de la última cinta de Marvel y Sony.

Tom Holland, por otro lado, tiene la lengua un poco más suelta que sus compañeros de reparto. En su video de reacción al primer tráiler ya advirtió que faltaban personajes en la batalla final pero se autocensuró inmediatamente.

Marvel Studios toma estrictas medidas para evitar que se filtre contenido de sus películas y series. Por ejemplo, algunos actores han contado de que reciben los guiones mutilados o censurados.

Otros actores como Mark Ruffalo son emparejados con otros integrantes del reparto para evitar de que comente algo que no debe. Pues tras el estreno de “Spider-Man: No Way Home”, holland por fin puede hablar todo que ha venido guardando en secreto.

En una reciente entrevista con el medio The Hollywood Reporter, el actor compartió algunas palabras con respecto a los spoilers: “¡También será bueno comenzar a hablar sobre la película ahora que todos la han visto! Hay tantas historias que no he contado porque todo ha sido un secreto”.

“Sabes, Andrew [Garfield] y Tobey [Maguire] y yo tuvimos una de las experiencias más increíbles trabajando juntos. Somos las únicas tres personas que hemos interpretado a este personaje en la pantalla grande, y eso crea esta hermandad, esta amistad, que va más allá de conocernos”, explicó.

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

