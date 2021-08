La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel se pone cada vez más interesante. Co solo podemos ver las primeras series en Disney Plus, sino que recientemente Sony Pictures ha compartido el primer avance de “Spider-Man: No Way Home”.

Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon regresan a la pantalla grande en sus respectivos papeles de Peter Parker, Michelle Jones y Ned Leeds. Por otro lado, la gran sorpresa del avance fue el retorno de villanos que participaron en pasadas cintas del Hombre Araña.

Quien se llevó toda la atención de los fans fue Doctor Octavius, quien cuenta con una nueva apariencia, pero es interpretado por el actor Alfred Molina. Se espera que en los siguientes avances se vayan revelando a otros actores como Willem Dafoe.

No obstante, hay una presencia que pasó desapercibida. Se espera que Marvel y Sony reúnan a los seis siniestros para luchar contra Peter Parker, entre ellos se encuentra el Hombre de Arena.

En uno de los clips del tráiler se logra ver un montículo de tierra que se levanta mientras que recibe algunos rayos (aparentemente de Electro, el villano de la cinta con Andrew Garfield).

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

