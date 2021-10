No cabe duda que “Spider-Man: No Way Home” es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. No solo por que será la última película en solitario de Tom Holland como Peter Parker, sino en la cinta también se introducirán los multiversos.

Según lo que hemos visto en el primer avance del 23 de agosto, Marvel y Sony planean presentar a los viejos villanos del Hombre Araña como Doctor Octavio o el Duende Verde. Cabe resaltar que todavía no se sabe si Andrew Garfield y Tobey Maguire han sido parte del rodaje.

¿De qué tratará esta nueva película del UCM?

Al final de Spider-Man: Far From Home, Mysterio revela la identidad secreta de Spider-Man y pone en aprietos al héroe de Nueva York. Básicamente, el personaje ahora le pide a Doctor Strange que le borre la memoria a todos pero el experimento sale mal.

Peter se da cuenta de que MJ lo olvidará así que decide interrumpir el hechizo de Strange. De esta forma, se rompe con el orden natural del universo y se mezclan realidades. La gran pregunta que tienen algunos fans es si Venom será parte de esta cinta.

Tom Hardy, el actor que interpreta a Venom, compartió recientemente una foto en donde se ve al simbionte luchando con Spider-Man. Por otro lado, en la escena post-créditos de Venom 2 se ve algunas imágenes de Peter.

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

