El Universo Cinematográfico del Hombre Araña finalizará con el estreno de “Spider-Man: No Way Home” el 17 de diciembre. Se trata de una de las cintas más ambiciosas de Sony Pictures Entertainment y Marvel Studios, ya que no solo narran una épica aventura con Tom Holland, sino que al reparto se suman varios actores de la franquicia.

En el primer avance, ya vimos que Doctor Octopus regresó junto a otros villanos, como Sandmand o Electro. Como es de esperarse, muchos pensaban que era momento de ver una vez más a Andrew Garfield y Tobey Maguire en el avance pero solo se anunció a los villanos.

Pues ahora es momento de disfrutar del segundo tráiler. A través de YouTube y otras redes sociales, Sony compartió el segundo avance extendido de la cinta en donde se explica el gran problema que debe solucionar Peter Parker y Doctor Strange.

Al interrumpir el hechizo de Strange, todos los universos comenzaron a colisionar. Esto causó que veamos diferentes personajes de la franquicia, como Doctor Octopus, el Duende Verde, Electro, Sandmand e inclusive Lagarto.

Todos de las pasadas cintas aunque en el tráiler se logra avistar hasta dos Duendes Verdes. Habrá que esperar hasta el 17 de diciembre para conocer más acerca de lo que está sucediendo en los multiversos.

Por lo pronto, pese a que Peter Parker necesita ayuda urgentemente no se ha confirmado la aparición de otros Hombres Araña.

VER SEGUNDO TRÁILER DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”

