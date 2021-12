“Spider-Man: No Way Home”: video muestra qué sucede con MJ tras la escena oficial del tráiler [SPOILER]

Internet ha hecho que los spoilers sean inevitables. Spider-Man: No Way Home ya está disponible en todas partes del mundo, por lo que las redes sociales han hecho eco de las primeras filtraciones de la trama. Una de estas tantas filtraciones revela qué ocurre en un momento clave del tráiler que involucra a MJ (Zendaya) en plena caída libre, algo que hemos visto en el tráiler oficial de Sony Pictures.

ALERTA DE SPOILER

El segundo avance oficial de Spider-Man: No Way Home muestra a MJ cayendo desde lo alto en una secuencia que recuerda la muerte de Gwen Stacey en Amazing Spider-Man 2, protagonizada por Andrew Garfield. El tráiler no muestra más, como era de esperar, y muchos supusieron la muerte del personaje.

Es aquí donde Twitter entra en escena para acabar con los rumores con spoilers que pueden arruinarte la película. El video compartido por el tuitero @Bodoquenews muestra que Peter Parker (Tom Holland) acude al auxilio de MJ; sin embargo, es interceptado por Duende Verde (Willem Dafoe).

Más épico no podía ser para Andrew Garfield (SPIDER-MAN) el rescate a MJ #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/x6OgaivVEF — Juan Carlos Bodoque (@Bodoquenews) December 15, 2021

Quien acude al auxilio de MJ es otro Spider-Man, es decir, la versión de Peter Parker caracterizado por Andrew Garfield. Es él quien finalmente atrapa a MJ para salvarla. La escena resuelve la frustración del Peter Parker de The Amazing Spider-Man 2, ya que el personaje no pudo salvar a Gwen Stacey al final de la película.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Las principales críticas

Después del estreno, Spider-Man: No Way Home ha recibido críticas en su mayoría positivas. Veamos cuáles son las que ha registrado el portal Rotten Tomatoes para esta oportunidad.

“Un jugueteo rápido, suelto y divertido a través de los grandes éxitos de Spidey”, señala Katie Walsh de Tribune.

“La última y laboriosa película en la repetición ganadora de Tom Holland se trata de personajes a través de la magia del multiverso de iteraciones anteriores de la franquicia para ofrecer éxitos fugaces de dopamina”, escribió Radheyan Simonpillai de NOW Toronto.

“Si bien la acción finalmente se vuelve tan turbia como en cualquier epopeya de los Vengadores, el aire presumido y despersonalizado que a menudo estropea esas glorificadas fiestas cinematográficas de fraternidad está notablemente ausente”, señaló Justin Chang de Los Angeles Times.

