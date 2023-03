No cabe duda que “Spider-Man: No Way Home” es una de las mejores películas de la franquicia del Hombre Araña. En el portal Rotten Tomatoes, se llevó un impresionante 93% de parte de los críticos, mientras que los fans le dieron un 98 sobre 100.

Marvel Studios y Sony reunió a los tres actores que interpretaron a Peter Parker en las tres sagas del superhéroe. A su vez, se regresaron los viejos villanos de cada uno de ellos, todo con el objetivo de explicar cómo funcionan los multiversos.

Pese a que la cinta contó una vez más con Alfred Molina, como Dr. Octavius, y a Jamie Foxx como Electro, fue Willem Dafoe quien se ganó la simpatía de los fans. Su personaje es tan malvado que puede ocultar sus terroríficas intensiones y engañar a todos los héroes y villanos.

Lamentablemente, parece que esta fue la última participación del actor en el universo cinematográfico de Marvel. Esto se debe a cómo finalizó la película; nunca se dejó abierta la posibilidad de volver a ver los demás multiversos.

¿Qué sucede con el Duende Verde al final de “Spider-Man: No Way Home”?

En la batalla final, el Duende Verde es derrotado después de una intensa pelea con Peter Parker y sus aliados. El Duende intenta matar a Peter, pero es detenido por su alter ego, el anciano Norman Osborn. En un momento de lucidez, Norman recupera momentáneamente el control de su mente y le pide a Peter que lo mate para evitar que el Duende siga causando destrucción.

Peter se niega a matar a Norman, pero la ira del Duende lo lleva a atacar a Peter de nuevo. En un momento decisivo, el Duende Verde recibe la supuesta dosis de antídoto que le hace recuperar la memoria.

Se presume que volvió a su multiverso al final de la cinta, junto a Dr. Octavius y al Spider-Man interpretado por Tobey Maguire.

En una reciente entrevista para el medio Inverse, el actor Willem Dafoe comentó que la puerta no está cerrada para él. “Si todo estuvo bien, claro. Quiero decir, ese es un gran papel. Me gustó el hecho de que es un papel doble en ambas ocasiones. Hace veinte años, y recientemente, ambas veces [fueron] experiencias muy diferentes, pero la pasé bien en ambas”, detalló.

