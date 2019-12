El actor Richard E. Grant está seguro de que la película Star Wars: The Rise of Skywalker atraerá críticas negativas, debido a que la comunidad podría tener muchas y diferentes expectativas sobre el cierre de la nueva trilogía.

El artista argumentó que Star Wars podría correr la misma suerte que el último capítulo de Game of Thrones: los seguidores de la serie de HBO se sintieron decepcionados por el desenlace de la trama luego de varios años de sintonía.

"Inevitablemente, habrá un síndrome de Juego de Tronos con Star Wars porque no puedes contentar a todos los fans todo el tiempo. Y el final, lo que las personas quieren que sea y lo que es realmente es, [bueno] esperemos que la mayoría de personas que lo vean sientan que se les ha cumplido su deseo. Pero inevitablemente va a haber personas que no se sienten así. Y no puedes anticipar eso. Tienes que hacer lo que sientes que es honesto y que es la verdad. Y creo que J.J. [Abrams] y Chris [Terrio] se han esforzado mucho para hacer eso”, añadió.

El estreno de "Star Wars: El Ascenso de Skywalker” tendrá lugar el 19 de diciembre en Perú. Las entradas ya pueden ser adquiridas en preventa para funciones de medianoche y horarios regulares, la compra puede ser vía online como en boleterías.

La producción cuenta con el siguiente reparto: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Ian McDiarmid, Carrie Fisher, Keri Russell, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Dominic Monaghan, Mark Hamill, Matt Smith.