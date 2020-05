La Fuerza pudo más que el coronavirus. El CEO de Disney aseguró que la segunda temporada de The Mandalorian, la serie basada en el universo de Star Wars, no retrasará su estreno.

En declaraciones para CNBC, Bob Chapek, el nuevo director ejecutivo de Disney, señaló que el rodaje de la segunda temporada de The Mandalorian finalizó antes de la cuarentena. Por lo tanto, la postproducción se viene haciendo de forma remota y sin demoras.

"La postproducción ha podido continuar y actualmente están trabajando en ello, por lo que no habrá ningún retraso para The Mandalorian”, declaró.

El director Jon Favreau estaría trabajando en la historia de la tercera temporada de la serie de Star Wars. Se desconoce la trama de estas nuevas aventuras de Mando y Baby Yoda.

STAR WARS | Vuevel Boba Fett

Regresa un personaje clásico a Star Wars. El mercenario Boba Fett aparecerá en la segunda temporada de la serie exclusiva de Disney+ The Mandalorian.

Un reporte hecho por The Hollywood Reporter reveló que Boba Fett no tendrá mucho tiempo en cámara, pero su aparición será interesante para los fanáticos de Star Wars. Hay que tener en cuenta que Fett tuvo un guiño en el quinto episodio de The Mandalorian, llamado ‘El pistolero’, en el que aparece una persona misteriosa que lleva espuelas, algo característico del personaje.

Temuera Morrison, quien interpretó a Jango Fett, su “padre” (recordando que Boba Fett en realidad es un clon de Jango), en Star Wars: Episode II – Attack of the Clones, hará de Boba Fett en la serie exclusiva de Disney.