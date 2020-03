Ahora todo tiene sentido. Una de las cosas que no quedaron claras con Star Wars: The Rise of Skywalker es cómo Palpatine volvió a la vida. Disney tuvo que salir al frente para dar una explicación a los fans.

En las últimas escenas de Star Wars: The Rise of Skywalker, Rey (Daisy Ridley) se enfrenta con el emperador Palpatine en Exegol. Las cosas se ponen confusas cuando Palpatine revela que él es el abuelo de Rey. ¿Cómo es esto posible? ¿Su cuerpo no había desaparecido con la destrucción de la Estrella de la Muerte? ¿Con quién se acostó?

La novela dedicada al Episodio 9 de Star Wars, escrita por Rae Carson, detalla que después de los acontecimientos de El retorno del Jedi, Palpatine trasladó su conciencia hacia un clon de su cuerpo que había preparado. Las cosas no salieron bien, por lo que los Sith trabajaron para ofrecer un cuerpo idóneo para que aloje todo el poder del emperador.

Durante este proceso, Palpatine pudo engendrar un hijo que finalmente es el padre de Rey. ¿Pero qué hay de la abuela, la pareja de Palpatine? Esto sin duda trae más preguntas sobre el universo de Star Wars, pero al menos es un acercamiento.

STAR WARS EN 16 BIT

Un video publicado en YouTube muestra la recreación en 16 Bit de la pelea final en Star Wars: The Rise of Skywalker, la última película de Lucasfilm y Disney que cierra la famosa saga de George Lucas.

La animación hecha por Mr. Sunday Movies muestra a Rey (Daisy Ridley) y Kylo Ren (Adam Driver) enfrentándose a Palpatine en las últimas escenas de la novena entrega de Star Wars.