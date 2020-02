“Star Wars: The Rise of Skywalker” marcó el final de la Saga Skywalker que tomó las riendas de la franquicia durante varios años. Ahora, Lucasfilm está listo para seguir adelante con nuevas producciones e historias originales de la mano de Disney, y recientemente han crecido los rumores de que las compañías ya trabajan en un siguiente largometraje para expandir el universo de Star Wars.

Tanto Deadline como Variety han informado que existe una película en desarrollo de parte de Lucasfilm, aunque ni ella ni Disney han querido dar declaraciones al respecto. A diferencia de anteriores entregas, existe una duda de si esta cinta será estrenada exclusivamente en el servicio de streaming Disney+ o si llegará a los cines de todo el mundo.

Lo que sí se sabe es que hay fuertes señales de que la nueva película estaría a cargo de Sleight J.D. Dillard, convirtiéndose en el primer director de origen afroamericano en dirigir una película de Star Wars, y el guionista Matt Owens, responsable de otros títulos de Disney y Marvel como “Luke Cage” o “Agents of S.H.I.E.L.D.”

Pero eso no es todo. Según informa Deadline en su página web, esta nueva película estará basada en Exegol, el planeta de los Sith. Este lugar fue descubierto en la reciente trilogía de J.J. Abrams, mostrándose como un planeta desértico dentro de las “Regiones Desconocidas”.

Planeta Exegol, el lugar secreto de los Siths (Foto: Lucasfilm)

El mismo ha sido uno de los bastiones Sith más antiguos, remontándose incluso a unos mil años antes de la caída de la República Galáctica en las películas originales, pero de momento no se sabe en qué época o espacio de tiempo de toda la historia de la franquicia se ubicará esta nueva película.

Las películas confirmaron que los únicos que tenían los orientadores que conducían a Exegol en la época del Imperio Galáctico eran Darth Sidious y Darth Vader, así que si la película muestra lo que sucedió en ese tiempo, podríamos ver el regreso de estos personajes u otros famosos Sith de su historia pasada.

Como recuerdan los fans, existe una supuesta trilogía que aún no ha sido cancelada oficialmente a cargo de Rian Johnson, y que incluso el mismo Kevin Feige se iba a involucran en la creación de alguna película. Los rumores apuntan a que él trabajaría en esta película con Matt Owens al haber desarrollado otros productos de Marvel en el pasado.

Darth Sidious y Darth Vader eran los únicos que tenían un localizador para encontrar Exegol (Foto: Star Wars)

Ahora, se sabe que por su parte Laeta Kalogridis, una famosa guionista y productora ejecutiva, está trabajando en una adaptación del videojuego “Knights of the Old Republic”, así que esta nueva película podría formar parte de este proyecto para expandirse y tomar la historia de los antiguos Sith, como se volvieron tan poderosos y explicar sus costumbres más antiguas como la “Regla de Dos”.

Lo cierto es que, a pesar de todos los rumores, tanto Lucasfilm como Disney se han mantenido en silencio para evitar apresurarse en sus proyectos como sucedió con “Solo: A Star Wars Story”, una cinta que a pesar de que acumuló un total de 393 millones de dólares en la taquilla mundial, es considerado más como un tropiezo que un acierto para la compañía.

De momento el horizonte de Star Wars parece claro en la plataforma de Disney+, ya que en octubre se revelará la segunda temporada de “The Mandalorian”, la nueva serie de Cassian Andor con el actor Diego Luna y, por supuesto, la producción que trae de regreso a Obi-Wan Kenobi de la mano de su más representativo actor Ewan McGregor.

Finalmente, recordemos que Disney tiene reservadas tres fechas para estrenar películas de Star Wars en el 2022, 2024 y 2026, que originalmente se pensaron sería para la nueva trilogía. ¿Podría ser que esté desarrollando películas independientes que se conecten entre sí para explorar el pasado de la franquicia en el cine? Solo queda esperar a que Lucasfilm se pronuncie.

¿Quién es Obi-Wan Kenobi? - Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness y Ewan Mcgregor) fue un maestro jedi que también sirvió como mentor para Anakin Skywalker (Hayden Christensen). Después de la caída de la República, Obi-Wan volvería este rol para entrenar a Luke Skywalker en su rol como jedi. (Foto: Lucasfilm)

