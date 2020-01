Star Wars: Ewan McGregor aclara sobre el futuro de la serie Obi-Wan de Disney+.

Hace unos días comenzó a circular un rumor que afirmaba la cancelación de la serie Obi-Wan de Disney+. Parte de la noticia mencionaba que Ewan McGregor iba a renunciar al proyecto por indiferencias creativas con la plataforma. Sin embargo, la cuenta que proliferó este dato era falsa.

El medio ‘The Wrap’ salió a negar la noticia, por el hecho que portales como ‘wegotthiscovered’ o ‘That Hashtag Show’ también publicaron esta fake new. Inclusive, los representantes de McGregor aseguraron que la serie sigue en curso y que todo lo publicado hasta el momento es falso.

La serie de Obi-Wan es una nueva apuesta de la franquicia que busca excavar en ese espacio vacío que quedó entre la trilogía original y las precuelas, y que mejor que hacerlo con uno de los personajes más queridos de la saga.

La serie protagonizada por Obi-Wan ha comenzado a iniciar su fase de producción, y lo más probable es que llegue en un par de años. A diferencia de la estrategia de Disney con la mayoría de sus sagas, el estudio encargada de tomar ‘Star Wars’ ha decidido tomarse con calma el proyecto y garantizar la mejor calidad posible para todos sus fanáticos.