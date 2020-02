Star Wars: George Lucas sería el guionista de la nueva serie ‘Cassian Andor’.

Muchos fanáticos del universo Star Wars saben que George Lucas fue uno de los creadores de la popular franquicia. Tras ser presidente de Lucasfilm, este se retiró tras la venta de la compañía a Disney.

Sin embargo, un nuevo rumor afirma que el creador del Universo Star Wars, George Lucas, volverá a la franquicia para ser guionista y productor ejecutivo de la nueva serie de TV ‘Cassian Andor'.

Este sería un gran cambio para George Lucas, puesto que lleva muchos años sin involucrarse en el universo de Star Wars. Además, también sería su primera vez como guionista de una de las producciones de la franquicia desde ‘Star Wars III: La Venganza de los Sith’.

Para muchos fanáticos resulta curioso el regreso de Lucas al universo Star Wars con esta nueva serie y no en títulos como ‘Obi-Wan Kenobi’ o ‘The Mandalorian’, a pesar de que Cassian Andor es un personaje que él no creó.