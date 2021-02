Los fans están a la espera de que Stars Wars: The Mandalorian estrene una nueva temporada. Lamentablemente, tendrán que esperar unos cuantos meses más debido a que Lucasfilm tiene otros proyectos entre manos como The Book of Boba Fett.

Pese a esto, sí se ha confirmado una tercera temporada de la historia del mandaloriano. Inclusive, la productora está trabajando en cerrar los contratos con los actores, de los cuales una dejará oficialmente la serie.

Un portavoz de Lucasfilm explicó lo siguiente: “Gina Carano ya no está empleada en Lucasfilm y no hay planes para que vuelva en el futuro. Sus post en las redes sociales denigrando a personas basadas en su cultura y religión son terribles e inaceptables”.

Carano habría compartido por Instagram mensajes ofensivos en donde comparaba la política actual de los Estados Unidos con las medidas que tomó la Alemania Nazi con los judíos.

Por otro lado, se pronunció en contra del uso de las mascarillas durante la pandemia del coronavirus. A través de las redes sociales, algunos fans de Star Wars compartían mensajes de rechazo bajo el hashtag #FireGinaCarano.

“The Mandalorian”: R2-D2 y Grogu ya se conocían porque el droide lo salvó de la Orden 66, según teoría

La temporada 2 de “The Mandalorian” revela que Grogu sobrevivió a la Orden 66, pero no se explica quién exactamente podría haber sido su salvación considerando que sigue siendo un pequeño niño. Una nueva teoría señala que R2-D2 podría haber sido su salvador fuera de la pantalla chica.

La introducción de Baby Yoda en la temporada 1 de “The Mandalorian” planteó varias preguntas de inmediato entre los fans de Star Wars a la par que se convertía en todo un fenómeno de masas por su ternura. El programa confirmó que tenía 50 años, colocando su nacimiento firmemente en la era de la trilogía de precuelas.

Debido al secreto general que rodea a la especie de Yoda que Star Wars ha tenido durante mucho tiempo gracias a George Lucas, no fue hasta la temporada 2 de “The Mandalorian” que se comenzó a explorar la historia de fondo de Grogu, una historia que se presentó en el episodio 5 de la segunda parte de “The Mandalorian”.

El episodio siguió a Ahsoka Tano y se conectó con The Child a través de la Fuerza para conocer su historia de fondo. Es aquí donde los fans se enteran que alguien salvó a Grogu de la Orden 66, el ya conocido genocidio de todos los Jedi del mundo. ¿Quién fue este salvador? Algunos fans tienen la idea que fue R2-D2 quien lo salvó por diversas razones.

Como se recuerda, Ahsoka le dijo a Din Djarin que el verdadero nombre de Baby Yoda es Grogu y que fue entrenado por muchos Maestros Jedi anteriormente. “The Mandalorian” revela que alguien salvó a Grogu en Coruscant durante la Orden 66. Ahsoka se negó a entrenar a Grogu debido a su apego a Din, y envió a la pareja a Tython para que el niño sensible a la Fuerza pudiera determinar su futuro.

Es allí que, después de un conmovedor adiós con Din, Grogu deja atrás a su figura paterna para unirse a Luke Skywalker y R2-D2. Esto hace que la temporada 2 termine sin responder algunas preguntas relacionadas con Grogu. Sin embargo, un momento rápido en el final de la temporada podría ser suficiente para sugerir que R2-D2 salvó a Grogu de la Orden 66.

Cuando Luke Skywalker aparece en el final de la temporada 2 de “The Mandalorian”, inicialmente es el único que se acerca a Din para llevarse a Grogu con él. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que R2-D2 también entre en la habitación. El confiable droide ha jugado un papel clave en la historia de Star Wars, especialmente en la historia de Luke.

Y aunque los espectadores estaban encantados de ver aparecer a R2-D2 junto al anciano Luke Skywalker, no eran los únicos que estaban emocionados. Cuando R2-D2 ve a Grogu, comienza a emitir un pitido y se concentra en él. Si bien es imposible saber exactamente de qué está diciendo R2-D2, parece que hay algún reconocimiento entre los dos.

Grogu arrulla y R2-D2 comienza a temblar, y ese momento puede leerse como emoción por parte del pequeño droide. Es posible que R2-D2 esté feliz de que la misión actual para encontrar a Grogu esté completa, pero también existe la posibilidad de que el droide lo reconozca. R2-D2 pasó mucho tiempo en Coruscant y con la Orden Jedi durante las precuelas.

Este habría sido el mismo momento en que Grogu también fue entrenado por los Jedi. Ahora, el Templo Jedi es un lugar grande con muchos miembros y padawans, pero las probabilidades de que R2-D2 y Grogu se crucen no están fuera del ámbito de lo posible por lo que podrían conocerse sin problemas.

Sin embargo, un conocimiento pasajero del otro o un simple vistazo al reconocerse podría provocar las reacciones que vieron los espectadores en la pantalla chica. Entonces, ¿por qué se reconocerían potencialmente y estarían felices de verse? Podría ser porque R2-D2 jugó un papel en salvar a Grogu.

Ahsoka confirmó en que alguien salvó a Grogu después de que el Imperio subió al poder y lo escondió. Esto provocó mucha especulación de que alguien dentro de la Orden Jedi era responsable de mantener a Grogu a salvo, pero Ahoksa nunca especifica que se trataba de un Jedi. Todo lo que sabemos es que alguien lo encontró en Coruscant y lo mantuvo a salvo.

¿Podría R2-D2 ser el que mantuvo a Grogu a salvo durante la Orden 66? Para que este sea el caso, el droide tendría que estar en Coruscant alrededor o durante el tiempo de la masacre de la Orden Jedi. Cuando la Orden 66 ocurre en “Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith”, se confirma que R2-D2 está en Coruscant. La película no lo muestra durante las ejecuciones reales de los Jedi, pero se muestra que está en la nave de Anakin Skywalker cuando llega a la casa de Padmé.

Anakin acababa de terminar de matar a los jóvenes en el Templo Jedi y voló para ver a Padmé antes de ir a Mustafar para terminar la guerra. Esto sugiere que R2-D2 estaba con Anakin en el Templo Jedi, y el droide está actuando de manera extraña cuando C-3PO se le acerca a su llegada.

El comportamiento de R2-D2 podría deberse a que sabe que Anakin se ha vuelto hacia el lado oscuro, pero es posible que R2-D2 se haya embarcado en una aventura durante la Orden 66. El droide pudo haber sido testigo de cómo Anakin y el ejército clon acabaron con los Jedi y decidió intentar salvar a algunos padawans él mismo.

Si R2-D2 ya sabía que Grogu era tan poderoso, el niño podría haber sido su prioridad. Ocultar a Grogu para un momento posterior o enviarlo de inmediato podría ser todo lo que R2-D2 tuvo tiempo de hacer antes de que Anakin regresara a la nave. Esto incluso podría explicar por qué C-3PO le dice a R2-D2 que mantenga sus pitidos en silencio durante su breve interacción.

Quizás R2-D2 incluso le estaba diciendo a C-3PO lo que hizo en caso de que fuera necesario tomar otras medidas. Sin embargo, las películas continuaron y nunca se supo si realmente R2-D2 salvó a alguien. Será trabajo de las futuras temporadas de “The Mandalorian” revelar si fue realmente el droide quien lo salvó o si fue otro personaje más importante que pondría en marcha el futuro de Star Wars.