Han pasado varios años desde Episodio I de Star Wars y la comunidad aún sigue hablando del combate contra Darth Maul. ¿Por qué tiene tanta importancia esta escena? El guionista y productor Dave Filoni tiene una respuesta muy interesante.

Hagamos algo de historia. Darth Maul, interpretado por Ray Park, es el antagonista de Star Wars: la amenaza fantasma, estrenada en 1999. En las últimas escenas de la película, Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) y Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) lo enfrentan es una dura batalla de sables de luz. El único sobreviviente fue Kenobi, aunque posteriormente nos enteramos que Darth Maul sobrevivió en el spin-off de Han Solo.

La explicación de Filoni sobre dicha escena de Star Wars, conocida como Duel of the Fates, aparece en el último episodio del documental Disney Gallery: The Mandalorian.

En La Amenaza Fantasma asistes a la mayor pelea entre los dos Jedi contra este malvado villano. No podría ser más obvio que Maul es el villano. Está diseñado para verse malvado, y realmente lo es. Lo expresa en su rostro, y hasta en el tipo de sable de luz con el que lucha. Sin embargo, lo que realmente está en juego en ese combate es el futuro de Anakin porque Qui-Gon es diferente al resto de los Jedi. Sabes que lo es cuando ves la película. Qui-Gon lucha porque sabe que él es el padre que Anakin necesita y porque no se ha rendido. No ha abandonado la creencia de que los Jedi deben preocuparse por los demás y amar, y que eso no es algo malo. Los demás Jedi se han vuelto tan distantes y tan políticos que han perdido el rumbo. Yoda comienza a ver eso en la segunda película, pero Qui-Gon está por delante de todos ellos y por eso no es parte del consejo.

Así que ahí está, luchando por Anakin, y por eso la escena se llama Duelo de destinos. Es el destino de este niño lo que está en juego, y dependiendo de cómo vaya la pelea su vida será dramáticamente diferente. Pero sabemos que Qui-Gon pierde, por supuesto. La figura paterna desaparece porque sabía lo que significaba alejar a este niño de su madre cuando tenía un apego.

Entonces Anakin se queda con Obi-Wan. Al principio, Obi-Wan entrena a Anakin por una promesa a Qui-Gon, no porque realmente se preocupe por él. Es un hermano de Anakin, pero no es una figura paterna, y eso es un fracaso para Anakin, porque no consigue la familia que necesita. En la siguiente película pierde a su madre y no logra cumplir la promesa que le hizo: “Volveré a por ti y te salvaré”. Eso le deja en un estado completamente vulnerable, y de eso es de lo que trata Star Wars al final: de la familia.

Mucha gente reduce la escena solo al combate con sables de luz, pero ese momento concreto de esa película es lo que vertebra a la trilogía entera de precuelas. Maul cumple su propósito y muere. Es cierto que luego George me hizo resucitarlo en la serie, pero en ese momento lo dimos por muerto, y eso demuestra una vez más que el Emperador es completamente egoísta. Maul es solo una herramienta para él. Está usando personas y ahora usará a ese niño. Esa idea continua hasta el diálogo en el que el Emperador le dice a Luke: ‘Tú, como tu padre, ahora eres mío’. Esa idea me aterraba de pequeño.