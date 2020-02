Star Wars: Harrison Ford responde si él fue un “fantasma de la Fuerza” en ‘The Rise of Skywalker'

El actor Harrison Ford respondió una pregunta clave que la comunidad de Star Wars tuvo después de ver The Rise of Skywalker. ¿Han Solo es un fantasma de la Fuerza?

El personaje interpretado por Ford murió en Star Wars: The Force Awakens a manos de su hijo Kylo Ren (Adam Driver). Desde entonces, no se le vio más hasta el noveno y último episodio de la saga cinematográfica de George Lucas a modo de ilusión o -como teorizan los fans- fantasma de la Fuerza.

Un fantasma de la Fuerza es una manera de regresar de la muerte de manera espiritual. Hemos visto a Obi Wan-Kenobi y Joda hacer lo mismo en las entregas anteriores de Star Wars. En The Rise of Skywalker, Luke y Leia aparecen como fantasmas de la Fuerza en la escena final ante Rey.

Nadie mejor que Harrison Ford para resolver esta gran pregunta... pero lástima que en realidad le importa bien poco.

“¿Un fantasma de la Fuerza? No sé qué es eso. [...] No le digas a nadie, y lo diré muy bajito, pero no tengo ni la más remota idea de qué es un fantasma de la Fuerza. ¡Y no me importa!”, respondió en una entrevista para USA Today.

No es la primera vez que Ford responde con tanta sinceridad sobre el universo de Star Wars. Cuando le preguntaron sobre si Greedo disparó primero que Han Solo en “Una nueva esperanza”, Ford respondió con un simple “Ah... no me importa”.

Harrison Ford on who shot first between Han Solo and Greedo 😂 pic.twitter.com/OVpEFYsT1a — Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) November 13, 2019