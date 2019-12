La presidenta de Lucasfilm habló sobre el futuro de Star Wars.

'Star Wars: The Rise of Skywalker’ marcará el final de la saga creada por George Lucas. Obviamente, este no será el final de la franquicia; sin embargo, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, aseguró que el futuro será totalmente diferente y no se basarán en trilogías.

Hace unos días en una entrevista, Kennedy comentó sobre el camino que seguirá la franquicia a futuro.

“Obviamente, esto es en lo que hemos estado gastando mucho tiempo, y es una transición realmente importante para Star Wars. En lo que nos hemos centrado en estos últimos cinco o seis años es en terminar esta saga familiar en torno a los Skywalker. Ahora es el momento de empezar a pensar en cómo fluir hacia algo nuevo y diferente.”

Rápidamente, al entrevistador le surgió la curiosidad de preguntarle por las nuevas trilogías que se tendrás en la saga. Kennedy respondió que posiblemente no se piense a futuro en esto, sino más bien se basarán en la nueva historia que contarán.

“Creo que nos da una visión más abierta de la narrativa y no nos cierra a una estructura de tres arcos. No vamos a tener un número finito y meterlo en una caja. Vamos a dejar que la historia dicte eso.”