¿Adiós para siempre? Los actores principales de Star Wars: The Rise of Skywalker no tienen planes de regresar a la franquicia de George Lucas ni a cualquier otra producción a través de Disney+.

Los actores de Rey (Daisy Ridley), Poe (Oscar Isaac) y Finn (John Boyega) no tienen la intención de encasillarse en un mismo papel tras el cierre de la nueva saga de Star Wars. Aún son jóvenes como para limitar su carrera a un solo personaje dentro de la industria.

"¿En dónde o en qué [regresaría]? ¡Disney+ no es para mi! [Risas]. No, yo no voy a Disney+. Voy a verlo todo [las producciones de Disney+], pero me quedo en las películas. Y solo podría regresar [a hacer más películas] siempre y cuando Daisy [Ridley] y Oscar [Isaac] también estén en el proyecto”, dijo Boyega a la revista Variety.

Teniendo en cuenta esta condición, la reaparición de Finn será poco probable, debido a que Oscar Isacc dijo que The Rise of Skywalker es un cierre para su trayectoria en Star Wars.

"No sé [si regresaría]. The Rise of Skywalker es el cierre de un capítulo de mi vida. Estoy feliz y me siento satisfecho de que mi misión ya esté completa. Así que no puedo imaginarme algo que podría hacerme volver a hacerlo o volver a visitar [esta franquicia]”, declaró.

Finalmente, Ridley cree que Star Wars: The Rise of Skywalker es la oportunidad perfecta para abandonar la franquicia.

"Simplemente no se si algo podría superar esta película, honestamente. Creo que es una gran historia y al mismo tiempo una gran conclusión, y aunque los personajes continuarán existiendo en cierto modo, tendría que ser algo demasiado extraordinario lo que me hiciera regresar [a Star Wars], y no se si es posible”, expresó.

Así las cosas, Disney+ y Star Wars deberán idear otros planes para extender la historia de sus nuevos protagonistas. Probablemente, tendremos historias completamente nuevas y distanciadas de la trilogía original.