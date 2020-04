Buenas noticias para los fanáticos de Star Wars. El nuevo libro The Art of The Rise of Skywalker de Phil Szostak, el último libro de arte del equipo del director J.J. Abrams, revela todos los diseños que no llegamos a ver en la pantalla grande.

La publicación especial de Star Wars contiene imágenes conceptuales de los mundos, personajes y eventos de la última película de la saga, así como material que no pasó por la sala de edición.

Una de las cosas más alocadas fue un tanque gigante con el mismo diseño que el BB8, el pequeño robot-pelota que se ganó el cariño de los seguidores de la franquicia de George Lucas.

The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker ya está disponible en algunas librerías. Esperemos que, con el tiempo, también llegue a nuestro país.

(Lucasfilm/Abrams Books)

STAR WARS | The Mandalorian

Star Wars no deja de crecer, más aún la serie The Mandalorian, una producción exclusiva de la plataforma de video streaming Disney+. La comunidad está entusiasmada con la futura aparición del personaje Ahsoka Tano.

La actriz Rosario Dawson será quien interpreterá a Ahsoka Tano, una padawan Jedi del planeta Shili y de raza Togruta. Su primera aparición fue en la novela Star Wars: The Clone Wars (2008).

La aparición de Ahsoka Tano será en la segunda temporada de The Mandalorian. Aún se sabe cómo será su introducción ni el papel que tendrá en la trama en los próximos episodios. Su importancia en el universo Star Wars hace creer que será una pieza clave para el mandaloriano.