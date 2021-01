Disney todavía seguirá sacando producciones de sus dos gallinas de los huevos de oro. A finales del 2020, la ‘Casa de las ideas’ anunció toda su parrilla de estrenos para expandir las sagas de Star Wars y Marvel.

Los Vengadores han tenido 11 grandes años de éxitos en los cines y el 15 de enero estrenarán una serie para contar detalles que algunos Vengadores: WandaVision. Por otro lado, Star Wars prepara el estreno de nuevas películas y varias series.

Tras una trilogía que no convenció a los fans, Disney llegó a la su plataforma la serie The Mandalorian, la cual estuvo llena de sorpresas y por fin no esta centrada en los personajes principales del universo de Star Wars.

A su vez, se prepara el estreno de The Book of Boba Fett y una serie de Obi Wan Kenobi. En cuanto a películas, recientemente, se ha confirmado que Disney ha tenido que pedir ayuda de Marvel para crear un guion que sea del agrado de los fans.

El medio Collider reporta que se ha contactado con el guionista Michael Waldron para la siguiente cinta de Star Wars. Se trata del que está detrás de la trama de Loki, la nueva serie de Marvel, y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Se trata de dos producciones cruciales para contar acerca del nuevo futuro de Loki y la película mencionada servirá para explicar detalles de los multiversos.

Por otro lado, Waldron ha sido guionista y productor de Rick and Morty, la popular serie animada. ¿Crees que haga un buen trabajado en Star Wars?