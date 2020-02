Star Wars: Taika Watiti espera poder dirigir una película de la franquicia en el futuro.

Hace unas semanas saltó el rumor que Taika Watiti se encontraba desarrollando una película de Star Wars para Lucasfilm. Debido a esto, el mismo director salió a desmentir dicha información.

El director mencionó que lo más cerca que ha estado de la saga es cuando vio la última película de la franquicia (Star Wars: The Rise of Skywalker). Para muchos fanáticos esta fue una triste noticia, puesto que consideraban que el director cuenta con mucho potencial para dirigir un título de la saga.

Sin embargo, en la misma entrevista el directo afirmó que no descarta la idea de dirigir en el futuro una próxima película de Star Wars, aunque posiblemente termine siendo un suicidio para su carrera.

“Creo que la gente me ve encajando con otra gente, especialmente con Star Wars, y creo que tengo grandes discusiones sobre ello. Me encantaría hacerlo. Si fuese lo correcto. Querría hacer cualquier tipo de película si tuviese sentido, y si no fuese como un suicidio para mi carrera.”

Recordemos que la serie ‘The Mandalorian’ también pertenece a la franquicia de Star Wars. Esta misma está preparando todo para presentar a su nueva temporada en la plataforma de streaming Disney+.