La actriz Gina Carano se ha convertido en toda una estrella en el mundo de Star Wars tras el estreno de la serie The Mandalorian en la plataforma Disney Plus. Lamentablemente, Lucasfilm tomó la decisión de despedirla por polémicos comentarios en redes sociales.

Este es un serio tema para Disney debido a que inclusive ha afectado a la producción de juguetes. Hasbro anunció que cancelaban la figura de acción de Cara Dune debido al despido de la actriz.

La gran interrogante es qué hará Disney con respecto al personaje en la nueva temporada de la serie The Mandalorian. Se anunció que no será parte de la producción de The Book of Boba Fett pero que todavía habría planes para que Cara Dune aparezca de alguna forma en la temporada 3 de Mando.

The Hollywood Reporter compartió que sus ‘insiders’ afirmaban que se buscaría a una nueva actriz para el papel tanto para ‘la historia como para el merchandising’. Por lo pronto, no se sabe qué actriz podría reemplazar a la ex luchadora de MMA.

Habrá que esperar al siguiente estreno de The Mandalorian para conocer qué sucederá con este papel. Hay todavía muchos años por delante, ya que Lucasfilm actualmente se centra en la serie de Boba Fett.

Gina Carano rompe su silencio tras su despido de Star Wars The Mandalorian

“Gina Carano ya no está empleada en Lucasfilm y no hay planes para que vuelva en el futuro. Sus post en las redes sociales denigrando a personas basadas en su cultura y religión son terribles e inaceptables”, explicó el portavoz de Lucasfilm.

La actriz, luego de este suceso, rompió su silencio en un comunicado que se compartió por el medio Deadline. “El Daily Wire está ayudando a hacer realidad uno de mis sueños, desarrollar y producir mi propia película. Lloré y mi oración fue respondida. Estoy enviando un mensaje directo de esperanza a todos los que viven con el temor de ser cancelados por la turba totalitaria. Acabo de comenzar a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. Ellos no puede cancelarnos si no los dejamos”, explicó.

Actualmente, la actriz está trabajando en una nueva película que todavía no se ha anunciado.