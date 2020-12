Los jedi están de regreso y no nos referimos a la aparición sorpresa de Ahsoka Tano en la temporada 2 de Star Wars The Mandalorian, sino del hijo de Anakin Skywalker. La serie de Disney Plus sorprende a todos con una escena similar a Rogue One.

Aquellos que vieron el spin-off mencionado anteriormente, saben que que se creó una épica escena en donde Darth Vader atacaba a la nave de los rebeldes y se abría paso entre soldados eliminándolos uno a uno.

Pues ahora Disney nos ha traído una escena de Luke Skywalker en la misma situación. No obstante, Luke derrota a los droides que le impiden llegar hasta ‘Baby Yoda’. Recordemos que este pequeño representa el remanente de la fuerza.

Tras la caída del imperio en el episodio 6, la orden jedi debía restaurarse con Luke. La gran pregunta es si este pequeño personaje de la raza de Yoda será relevante en el futuro. Recordemos que el personaje nunca aparece en la nueva trilogía.

Luke admite que la fuerza acompaña a Grogu y seguidamente se va con él y R2-D2 (otro conocido por los fans de Star Wars). Así es como finaliza el capítulo 8 de la temporada 2 de Star Wars the Mandalorian.

Al mismo estilo de Marvel, Disney le añadió una escena postcréditos en donde se puede ver que el trono de Jabba the Hutt ahora es ocupado por su mayordomo pero Boba Fett o quien parece llevar su armadura lo elimina y reclama el poder.

Star Wars The Mandalorian confirmó que luego de esta serie se estrenará The Book of Boba Fett en diciembre del 2021. Por lo pronto, no si habrá una nueva temporada pero sin duda se va generando la expectativa por una cuarta trilogía.