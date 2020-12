El universo de Star Wars continúa siendo una gallina de los huevos de oro para Disney. Tras una trilogía nueva sumamente criticada, la empresa del ratón decidió que expandirán este universo a través de series exclusivas de Disney Plus.

Como es de esperarse, se trata de spin-offs que se centran en personajes secundarios. Ya hemos visto que The Mandalorian muestra una alocada aventura de Mando, un mandaloriano que tiene una difícil misión.

Le pagan para que elimine a ‘Baby Yoda’, actualmente bautizado como Grogu. Pero su ternura y las dudas que crecen en el personaje no le permiten eliminar a este pequeño de la raza de Yoda.

Esta se ha convertido en una de las series más importantes de Disney Plus y recientemente se ha cerrado oficialmente la temporada 2. Luke Skywalker terminó por cerrar la serie con un cameo.

Básicamente, su misión es recoger al pequeño que es sensible a la fuerza. ¿Esto da pie a una tercera temporada? Lamentablemente, la historia está centrada en Mando y no en Grogu, así que no tendría sentido estrenar una temporada 3 ya que la misión se ha completado.

En las escenas post-créditos se ve que Boba Fett toma control del trono de Jabba the Hutt y se anuncia que la siguiente serie del universo de Star Wars será The Book of Boba Fett.

Las teorías indican que si se insiste con la emisión de nuevos episodios de Star Wars The Mandalorian se centraría la producción en la retoma del planeta Mandalore. Recordemos que Mando ahora tiene el sable oscuro.