The Mandalorian es todo un éxito en la comunidad de Star Wars. Por esta razón, Lucasfilm y Disney están trabajando en una serie documental de ocho episodios, lo mismo que dura la primera temporada del spin-off.

El documental de Star Wars: The Mandalorian tendrá todos los detalles del proceso de producción, incluyendo entrevistas a los actores y el proceso de postproducción. Baby Yoda es infaltable en este material exclusivo.

La nueva producción de Star Wars es un alivio para los seguidores de la franquicia hasta el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian.

El documental se llama Disney Gallery: The Mandalorian. El estreno será en la plataforma de video streaming Disney+ el 4 de mayo, una fecha especial por la comunidad.

STAR WARS | Lo que no vimos

Mucha gente no se quedó contenta con la última película de Star Wars. The Rise of Skywalker, dirigida por J.J. Abrams, tuvo varios guiones antes de llegar a la pantalla grande. Por suerte, alguien hizo una animación con ideas descartadas.

El corto se titula The Cancelled STAR WARS Episode 9 Animated y está basado en el guión titulado Duelo de Destinos que Collin Trevorrw y Derek Connolly idearon para el cierre de la saga de George Lucas.

Los creadores del cortometraje dedicado a Star Wars son los responsables del canal Your Sunday Movies en YouTube.