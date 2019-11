“Star Wars: The Rise of Skywalker”: así regresarán los Ewoks.

Star Wars terminará pronto. The Rise of Skywalker será la novena película de la popular franquicia con la cual se dará paso al final. Sin embargo, este film no concluirá las aventuras de los personajes de Rey, Finn y Poe Dameron, sino que también regresará a muchos personajes que no se han visto por mucho tiempo.

El Emperador Palpatine, regresará desempeñando un papel destacado en la película. Esto ya se confirmó; sin embargo, otra de las criaturas queridas por los fans también aparecería en el Episodio IX.

Como se puede apreciar en las imágenes detrás de cámaras de la película, parece haber un personaje no visto desde Star Wars: Return of the Jedi, el cual tendrá un regreso épico. Los Ewoks volverán a ser introducidos en el mundo cósmico de Star Wars.

Star Wars detrás de cámaras.

JJ Abrams explicó el por qué de su decisión de introducir a estos personajes antiguos en las nuevas películas de Star Wars:

“Algunas personas creen que es un error introducir a personajes antiguos dentro de la saga. Sin embargo, creemos que si construimos nuevas películas de Star Wars tiene lógica que existan referencias a otras películas de la saga. No tendría sentido no incluirlos.”

Aquí dejamos el nuevo teaser tráiler de la nueva película de Star Wars: The Rise of Skywalker, el cuál estará disponible en cines el próximo 20 de diciembre.